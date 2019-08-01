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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.08.2019 - 20:27, Son Güncelleme:

Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak

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Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda bu yıl rakip Fenerbahçe olacak.

Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Kupada Demir Grup Sivasspor'un rakibi Fenerbahçe olacak. Karşılaşma 10 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Kupanın biletleri yarından itibaren Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinden satışa sunulacak.

KUPANIN TARİHİ
Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl Sivas'ta organize edilen Cumhuriyet Kupası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk kez 1998 yılında düzenlendi. İlk yıl kupayı Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor kazandı. Geride kalan turnuvalarda Cumhuriyet Kupası 11 kez 4 takım arasında eleme usulü, 9 kez de tek maç sistemine göre oynandı. Bugüne dek kupayı 9 kez müzesine götüren Sivasspor, kupayı en fazla kazanan takım oldu. Sivasspor en son 2018-2019 sezonunda Bursaspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ederek Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise 2010 yılında katıldığı Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.
Cumhuriyet Kupası ilk kez 2012-2013 sezonunda ülke dışında oynanmış, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un daveti üzerine Çeçenistan'ın Terek Grozni takımı ile Sivasspor, Ahmad Arena Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Terek Grozni, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götüren ilk yabancı kulüp olma unvanına sahip olmuştu. Cumhuriyet Kupası, 2009 yılında Sivasspor'un Avrupa kupalarındaki yoğun maç programı nedeniyle düzenlenememişti.

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