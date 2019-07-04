Sivasspor, Cedric Yambere'ye teklif götürüyor! | Transfer haberleri...
Demir Grup Sivasspor, Fransa 1. Lig ekiplerinden Dijon forma giyen 28 yaşındaki stoper Cedric Yambere’ye teklifte bulunacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, Fransa 1. Lig ekibi Dijonda oynayan 28 yaşındaki stoper Cedric Yambere ile temasa geçti.
Cedric ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, 28 yaşındaki stoper için kulübüne kiralama teklifinde bulunacak.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Cedric Yambere, Dijon takımında defans pozisyonunda görev yapıyor. Fransız asıllı Orta Afrikalı milli futbolcu kariyerinde Bordeaux, Anji Mahaçkale ve APOEL kulüplerinde oynadı.
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