Sivasspor Bolu’da kamp çalışmalarına başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor Bolu’da kamp çalışmalarına başladı
GeriFutbol Sivasspor Bolu’da kamp çalışmalarına başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
13.07.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Sivasspor Bolu’da kamp çalışmalarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor Bolu’da kamp çalışmalarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Tamer Tuna iyi bir takıma sahip olduklarını, 3-4 takviye ile daha başarılı olacaklarını söyledi.

Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Bolu’ya geldi. Karacasu beldesinde bir otele yerleşen kırmızı beyazlı ekip, sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıktı. Karaçayır Mahallesi’nde bulunan spor kompleksinde ısınma koşusu, top kapma, pas ve kuvvet çalışması yapan Sivassporlu futbolcuların oldukça istekli olduğu gözlendi.

Antrenman sonrası kamp çalışmalarını değerlendiren Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna, iyi bir hazırlık dönemi sürdürdüklerini ifade ederek, "Oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Orada kaldığımız 8 gün boyunca ön hazırlığımızı ve adaptasyon aşamasını iyi geçtik. Açıkçası iyi de bir takımımız var. 3-4 takviye olduğunda ligdeki geçen seneki başarının üzerine daha iyi başarıyla devam edeceğini düşünüyorum. Hazırlıklarımız oldukça iyi geçiyor. Sivasspor’un önümüzdeki yıla özgü kendine dönük hedefleri burada yaptığımız ilk aşama çalışmaları ve ikinci aşama çalışmalarıyla istediğimiz planda devam ediyor. Umarız ki ligde de tüm hedefleri geçen yılın üzerine koyarak hem oyun anlamında, hem de sıralama anlamında daha iyi bir pozisyonda kendimize ligde yer bulmak istiyoruz" dedi.

Tuna kamp döneminde hazırlık maçları oynayarak yeni sezona hazırlanacaklarını belirterek, "Burada iki gün sonra Tractor Sazi takımıyla bir maç oynayacağız. Sonrasında 19’unda bir maçımız daha var. Sonrasında 2 hazırlık maçı daha yapacağız. Bunlardan birisi Boluspor’la planlandı. İkincisini belki Sivas’ta yapacağız. Sonraki dönemde de Ankara’da katılacağımız TSYD Turnuvası var. Onunla da hazırlıklarımızı tamamlamış, lige en iyi şekilde girmiş olacağız" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Tuna, kamp döneminde aralarına katılacak oyuncular olacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eksik mevkilerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız hep vardı. Görüştüğümüz, pazarlık halinde olduğumuz oyuncular var. Yönetim benden önce de zaten iyi çalışmaktaydı. Onlara ve bizim planlarımıza dönük de belli çalışmalarla birleştirildi. Şu an o görüşmeler yapılıyor. Kamp döneminde aramıza katılan oyuncular olacaktır. Lig başlamadan bu tamamlamayı gerçekleştireceğiz, lig başladıktan sonra da oraya bırakacağımız bazı eksikliklere dönük çalışmalara da devam edeceğiz."

Tamer Tuna, ligdeki hedefiyle ilgili olarak da, "İlk anlaştığımda da söylemiştim, Sivasspor takımının bugüne kadar bu imajı, iyi yönetim, iyi futbol anlayışı, ligden bir sezon düşmüş olsa da o coşkuyu hiç kaybetmeden hemen hak ettiği ve kendi pozisyonuna dönmüş olması büyük avantaj. Biz daha da üste çıkarmak istiyoruz bunu. Hem sıralama anlamında hem de her oynadığımız maçta taraftara zevk verecek, oyun anlayışıyla, skorlarla mesajımız olacak. Tüm hedefimiz bu" dedi.

En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fenerbahçe'nin maçı D-Smart'ta!

Fenerbahçe büyük oynuyor! 3 süper transfer...

Dünya Kupası finaline 8,00 oran!

R

Eski Dünya Kupaları'na Ne Kadar Hakimsin?