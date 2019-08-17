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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.08.2019 - 22:42, Son Güncelleme:

Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...

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Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar! Baygınlık geçirdi...

Sivasspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta, Boyd ile kaleci Samassa çarpışırken, Malili oyuncu baygınlık geçirdi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun ciddi olmadığını belirtti.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında, ceza alanına gönderilen topa hareketlenen Boyd ile Malili file bekçisi Mamadou Samassa sert şekilde çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle uzun süre yerde kalan iki futbolcuya sağlık görevlileri müdahalede bulundu. 

Yaklaşık 5 dakika sonra iki futbolcu da ayağa kalktı ancak sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve göz yaşlarına hakim olamayan Samassa, yerini kaleci Muammer Zulfikar Yıldırım'a bırakacakken başının döndüğünü işaret etmesinin ardından taç çizgisi civarında bir anda yere yığıldı. 

Yaşanan durum üzerine futbolcular ve sağlık ekipleri koşarak bu bölgeye gitti. Baygınlık geçirdiği anlaşılan Samassa, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Medicana Sivas Hastanesine kaldırıldı. 

Samassa'nın hastanede tomografisinin çekildiği öğrenildi.

"Ciddi bir durum gözükmüyor"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Malili oyuncunun sakatlığı hakkında yaptığı açıklamada, "Samassa'nın tomografisi çekilmiş, ciddi bir durum gözükmüyor. Teknik terimi var ayrıntısını bilmiyorum ama müşahade altındaymış. Hastanede kalacakmış." sözleriyle futbolcunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

Samassa'dan sevindirici haber!

Tomografisi temiz çıkan Samassa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki file bekçisi, bir gün müşahade altında kalacak ve ardından taburcu edilecek.

Sivasspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar Baygınlık geçirdi...

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