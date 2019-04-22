Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Son karşılaşmalar ardından şampiyonluk beklentileri alevlenen siyahlı- beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Peki, tüm futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği Demir Grup Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Sivasspor Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında mücadele edecek olan Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ricardo Quaresma'dan yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte Portekizli futbolcunun yanı sıra sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek. Peki, kadroda eksiklerin bulunduğu Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Sivasspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
Sivasspor: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, N’Dinga, Hakan Arslan, Douglas, Mert Hakan, Emre, Diabate
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak
Beşiktaş ile Sivasspor’un karşılaşma geçmişleri
İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 35 golüne, Sivasspor 27 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
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