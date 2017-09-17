Sivasspor, Başkent'te şov yaptı!

Stat: Osmanlı
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö (Dk. 46 Pinto), Anıl Karaer, Tugay Kacar (Dk. 46 Umar), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 63 Regattin), Josue, Doukara, Cikalleshi
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal (Dk. 40 Elderson), Ndinga, Rybalka (Dk. 77 Hakan Arslan), Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Galip Güzel), Emre Kılınç, Kone
Goller: Dk. 2 Kone (Penaltıdan), Dk. 34 Emre Kılınç, Dk. 45+2 ve 45+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 ve 23 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Ziya Erdal, Dk. 43 Rybalka, Dk. 67 Emre Kılınç, Dk. 76 Bifouma, Dk. 81 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Elderson (Demir Grup Sivasspor), Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 43 Josue (Osmanlıspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Hüseyin Göçek, Bifouma'nın ceza sahasında Numan Çürüksu'nun müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. 2'nci dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 0-1
10. dakikada Osmanlıspor skora denge getirdi. Serdar Gürler'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Numan Çürüksu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Josue'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Numan Çürüksu, altıpas üzerinde topu kafayla bir kez daha Demir Grup Sivasspor ağlarıyla buluşturdu: 2-1
34. dakikada Kone ile verkaça giren Emre Kılınç, ceza yayının üzerinden yaptığı düzgün vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2
45+2. dakikada konuk takım bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 2-3
45+5. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Bifouma, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin 2'nci, takımının 4. golünü attı: 2-4