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Sivasspor, Başkent'te şov yaptı!

Süper Lig'in 5. haftasında Osmanlıspor, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Osmanlı Stadı'ndaki mücadeleyi Sivasspor 4-2 kazandı. Maçta bütün goller ilk yarıda geldi. Konuk takımın gollerini Arouna Kone, Emre Kılınç ve Thievy Bifouma (2) kaydetti. Başkent temsilcisinde Numan Çürüksu'nun 2 golü yeterli olmadı. Sivasspor 6 puana yükselirken, Osmanlıspor 1 puanda kaldı. Ankara temsilcisi ligde bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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Stat: Osmanlı 
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy 
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö (Dk. 46 Pinto), Anıl Karaer, Tugay Kacar (Dk. 46 Umar), Lawal, Serdar Gürler (Dk. 63 Regattin), Josue, Doukara, Cikalleshi 
Demir Grup Sivasspor: Rochet, Rıdvan Şimşek, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal (Dk. 40 Elderson), Ndinga, Rybalka (Dk. 77 Hakan Arslan), Bifouma, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Galip Güzel), Emre Kılınç, Kone 
Goller: Dk. 2 Kone (Penaltıdan), Dk. 34 Emre Kılınç, Dk. 45+2 ve 45+5 Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 ve 23 Numan Çürüksu (Osmanlıspor) 
Sarı kartlar: Dk. 31 Ziya Erdal, Dk. 43 Rybalka, Dk. 67 Emre Kılınç, Dk. 76 Bifouma, Dk. 81 Rıdvan Şimşek, Dk. 86 Elderson (Demir Grup Sivasspor), Dk. 41 Anıl Karaer, Dk. 43 Josue (Osmanlıspor) 

Sivasspor, Başkentte şov yaptı

MAÇIN GOL DAKİKALARI
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Hüseyin Göçek, Bifouma'nın ceza sahasında Numan Çürüksu'nun müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyerek beyaz noktayı gösterdi. 2'nci dakikada Kone'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 0-1 
10. dakikada Osmanlıspor skora denge getirdi. Serdar Gürler'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Numan Çürüksu, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1 
23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Josue'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Numan Çürüksu, altıpas üzerinde topu kafayla bir kez daha Demir Grup Sivasspor ağlarıyla buluşturdu: 2-1 
34. dakikada Kone ile verkaça giren Emre Kılınç, ceza yayının üzerinden yaptığı düzgün vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2 
45+2. dakikada konuk takım bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Bifouma, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarına gönderdi: 2-3 
45+5. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Bifouma, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin 2'nci, takımının 4. golünü attı: 2-4

Sivasspor, Başkentte şov yaptı

OsmanlısporSivassporSüper Lig
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