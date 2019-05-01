Sivasspor, Başakşehir hazırlıklarına devam etti!
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Mayıs Cuma günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, taktik ve gol çalışmalarıyla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
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