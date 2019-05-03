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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Sivasspor - Başakşehir: 0-0

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Sivasspor - Başakşehir: 0-0

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadele 0-0 eşitlikle son buldu. 63 puana yükselen Başakşehir, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi. Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanırsa Başakşehir'i puan olarak yakalayacak. Beşiktaş'ın kazanma durumunda ise siyah-beyazlılar Galatasaray'ı 2 puan ile geçip, lider Başakşehir ile arasındaki farkı 1'e indirecek. İlk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eljero Elia, Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Halil Umut Meler , Mustafa Emre Eyisoy , Cevdet Kömürcüoğlu

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan Acar - Papp , Braz , Bjarsmyr , Uğur , Özer (Dk. 81 Muhammet Demir ), N'Dinga , Rybalka (Dk. 90 Fatih Aksoy ?), Douglas , Emre Kılınç (Dk. 88 Ziya Erdal ?), Diabate

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara , Serdar Taşçi , Mahmut , Clichy , Edin Visca , Soner Aydoğdu , Emre Belözoğlu , Elia (Dk. 60 Bajic ), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mossoro ), Robinho (Dk. 61 Napoleoni )

SARI KARTLAR: Özer, Braz, N'Dinga (Demir Grup Sivasspor) - Elia, Robinho, Soner Aydoğdu, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

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MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Clichy'nin ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Visca'nın şutu kaleci Tolgahan'da kaldı.

15'inci dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Mert'in kucağına gitti.

20'nci dakikada Emre Belözoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu ön direkte bekleyen Emre Kılınç topu kornere gönderdi.

31'inci dakikada sağ kanattan Papp'ın yaptığı ortada, Özer Hurmacı'nın çektiği şut kaleye paralel şekilde auta gitti.

50'nci dakikada Elia'nın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Tolgahan'da kaldı.

58'inci dakikada Visca topu ceza sahası ön çizgisindeki Robinho'ya aktardı. Robinho'nun çizgi üstünden yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan topu kontrol etti.

69'uncu dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

71'inci dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahasına giren Visca'nın yerden şutunda kaleci Tolgahan topu çeldi. Sonrasında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

77'nci dakikada sol kanattan Emre'nin ceza sahasına gönderdiği top arka direkte bekleyen Rybalka'nın önünde kaldı. Topu kontrol eden Rybalka'nın müsait pozisyonda çektiği şut defansta Mahmut'tan döndü.

Karşılaşmada gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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