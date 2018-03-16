Sivasspor Avrupa aşkına
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor'da Samet Aybaba galibiyet hedefliyor.
Bursa deplasmanı için dün yola çıkan Sivasspor’da teknik direktör Samet Aybaba, mutlak galibiyet hedefliyor.
Başarılı hoca, “Avrupa’yı hedefliyoruz. Bu yüzden her maçımız final. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda Sivasspor için bir hayali gerçekleştirmekten başka düşüncemiz yok” açıklamasında bulundu.
- FANATİK -
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