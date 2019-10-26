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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.10.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 ile geçti!

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Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 ile geçti!

Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı.

Sivasspor'a galibiyetini getiren golleri 51. dakikada Emre Kılınç, 77. dakikada Yatabare kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 84'te Serdar Özkan'dan geldi.

Antalyaspor, üst üste 2. yenilgisini aldı.

Sivasspor, Antalyasporu 2-1 ile geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan gönderdiği topa hareketlenen Emre Kılınç'ın ceza alanı sağ çaprazından plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.

31. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada savunmanın arkasına gönderilen yüksek topa hareketlenen Fernando'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Traore'nin soldan ceza alanına ortasında Appindangoye'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare, Mukairu'nun derinlemesine pasında topla buluştu. Hızla mesafe katederek ceza alanına giren Nazım Sangare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda altıpas civarından vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

51. dakikada Sivasspor öne geçti. Celustka'nın kontrol etmek isterken ayağından açtığı topu kapan Yatabere, meşin yuvarlağı soldan atağa destek veren Fernando'ya aktardı. Bu futbolcunun kale alanına paralel pasında topa hareketlenen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

Sivasspor 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkteki Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

83. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Soldan ceza alanına giren Serdar Özkan, Goiano ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi

Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Serdar Özkan, farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1

Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor, Antalyasporu 2-1 ile geçti

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