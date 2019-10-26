Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Antalyaspor maçı ile bugün Süper Lig'de iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Antalyaspor'u konuk ettiği son dört maçın ikisini kaybeden Sivasspor, daha önceki altı karşılaşmada daha az yenilgi almıştı. Sivasspor ile oynadığı son iki lig maçını kazanan Antalyaspor, rakibi karşısında Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, Mart-Mayıs 2014 arasından bu yana daha uzun bir seri yaşamıyor. Deplasmanda çıktığı son maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Antalyaspor, Ekim 2018'den bu yana üst üste iki Süper Lig karşılaşmasında gole kapama yapamıyor. Bu sezon Süper Lig maçlarında skor olarak en uzun süre önde oynayan takım Antalyaspor. Süper Lig'in ilk sekiz haftasında ceza sahası dışından en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor. Bu sezon Süper Lig'de oyuna sonradan giren oyuncuları en fazla gol atan takım Sivasspor.
Sivasspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor Antalyaspor maçı bugün saat 15:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Forma giydiği son iki lig maçında da asist yapan Sivasspor oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç karşılaşmada gol pası veremedi. Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Korkmaz ile karşılaştığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay, tek yenilgisini Aralık 2012'de Sivasspor'un başındayken aldı. Geçen sezon Sivasspor ile karşılaştığı iki Süper Lig maçını da kazanan Bülent Korkmaz, rakibiyle daha önce yaptığı sekiz karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın maç öncesi yaptığı açıklamaları izliyoruz...
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