Sivasspor 0-1 Antalyaspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor 36. dakikada Nazım Sangare'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Sivasspor 31 puanla 7. sırada, konuk ekip Antalyaspor ise 29 puanla 9. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Rybalka, Ndinga, Diabate, Emre Kılınç, Kone.
Antalyaspor: Ferhat, Sangare, Salih, Diego, Chico, Charles, Hakan, Amilton, Fredy, Serdar, Doukara.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle