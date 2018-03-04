Sivasspor Antalya'da şov yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriSivasspor Antalya'da şov yaptı
Futbol Sivasspor Antalya'da şov yaptı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Fenerbahçe'de istifa sesleri! Ali Koç...

Futbol
04.03.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

Sivasspor Antalya'da şov yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Sakıb Aytaç (Dk. 79 Musa Nizam), Hakan Özmert (Dk. 62 Vainqueur), Charles, Maicon, Emre Güral (Dk. 76 Jevtovic), Deniz Kadah, Doukara

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Bifouma (Dk. 73 Cyriac), Emre Kılınç, Ndinga, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Kone (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

Goller: Dk. 45+1 Hakan Arslan, Dk. 61 Emre Kılınç, Dk. 84 Ndinga, Dk. 87 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Hakan Özmert, Dk. 42 Charles, Dk. 70 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk.14 Robinho, 45+2 Emre Kılınç, Dk. 90+2 Hakan Bilgiç (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 17. dakikasında ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kone'nin vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kornere tokatladı.

19. dakikada Emre Güral'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Nazım Sangare'nin dönerek yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

27. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan hızlı kullandığı taç atışında, topla ceza sahasına giren Emre Güral'ın sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasına giren Emre Güral'ın pasında, defanstan seken topla buluşan Doukara'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Emre Güral'ın pasıyla ceza sahasında kaleci Tolgahan Acar ile karşı karşıya kalan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle oyun alanına döndü.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, altı pasın önünde topla buluşan Doukara'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada sol kanattan çizgiye inen Emre Kılınç'ın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta, defans arkasında topla buluşan Maicon'un bekletmeden kafayla pasında penaltı noktası üzerindeki Deniz Kadah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

61. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Sol kanattan Kone'nin ceza sahasına gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan ağlara gitti: 1-2

67. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Charles'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

79. dakikada Celustka'nın ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, Doukara'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Tolgahan Acar, son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Defanstan atılan uzun pasa hareketlenen Cyriac, kaleciyi de geçerek arkadan gelen müsait durumdaki Ndinga'ya pasını verdi. Ndinga'nın ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-3

87. dakikada Demir Grup Sivasspor bir gol daha buldu. Antalyaspor savunmasının arkasına atılan pasla sol kanattan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Ferhat Kaplan'la karşı karşıya kaldı. Emre, müsait pozisyondaki Mert Hakan Yandaş'a pasını çıkardı ve bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi: 1-4

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim

G.Saray'da şok! Fatura skandalı...

Transferde sürpriz! Cenk Tosun'un yerine...