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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.05.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Sivasspor 52 yaşında!

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Sivasspor 52 yaşında!

Sivasspor Kulübü, kuruluşunun 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un kuruluş süreciyle ilgili bilgiler verilerek, ilk adımın 1967 yılı mart ayında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden tarafından atıldığı aktarıldı.

Dönemin valisi Vefik Kitapçıgil'in de destekleri sonucu Sivasspor Kulübünün kurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Kitapçıgil, çok sıcak yaklaşmış ve kurulacak olan kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük hareketlilik getireceğini belirtmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar hemen hemen tamamlanarak 9 Mayıs 1967'de gazeteler Sivasspor'un kurulduğunu duyurdu. Sivasspor kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir markası haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivasspor'un 52. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle, camiamıza ve 52 yıldır her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

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Sivasspor 52 yaşında

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