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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:24,Son Güncelleme:/

Sivasspor 4 eksikle çalıştı

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Sivasspor 4 eksikle çalıştı

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano, Ziya Erdal ve Barış Yardımcı, antrenmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün kara yolu ile Malatya'ya hareket edecek.

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