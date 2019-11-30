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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Sivasspor 2-0 Kasımpaşa (Maç Özeti)

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Sivasspor 2-0 Kasımpaşa (Maç Özeti)

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde lider Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0'lık skorla Sivasspor oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hakan Arslan ile 17. ve dakikada Yatabare kaydetti. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini perçinledi. Kasımpaşa ise 12 puan ile 15. sırada kaldı.

Demir Grup Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Goiano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 5 Derlek), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 61 Erdoğan Yeşilyurt)
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Ben Youssef, Jorge Fernandes, Popov, Karim Hafez, Khalili (Dk. 46 Hajradinovic), Aytaç Kara (Dk. 83 Heintz), Sadiku, Mustafa Pektemek, Quaresma (Dk. 46 İlhan Depe), Koita
Goller: Dk. 10 Hakan Arslan, Dk. 17 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Aytaç Kara, Dk. 19 Jorge Fernandes, Dk. 36 Koita (Kasımpaşa), Dk. 87 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sivasspor 2-0 Kasımpaşa (Maç Özeti)

SİVASSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ 

2. dakikada Koita'nın pasıyla topla buluşan Sadiku'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
10. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın kafayla indirdiği topa Hakan Arslan ceza yayı üzerinden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlara gitti: 1-0
17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Goiano, meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yatabare'ye doğru çıkardı. Boş durumdaki Yatabare, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0
30. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Yatabare, altıpas içinde topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.
43. dakikada Emre Kılınç orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokuldu. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.
55. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ceza alanına ortasında Caner Osmanpaşa'dan seken topu önünde bulan Koita, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Samassa, son anda topu kornere çeldi.
64. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı köşe atışında, Mustafa Pektemek topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinden döndü.
69. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
70. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde bulunan Yatabare müsait pozisyonda topa dokunamadı.
73. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza alanına ortasında, savunmadan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Emre Kılınç'ın sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.
90. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün üzerinden geçerek yandan auta çıktı.

 

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