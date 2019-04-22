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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Sivasspor 1-2 Beşiktaş

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Sivasspor 1-2 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı. 

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 31. dakikada Vida'dan geldi. Ev sahibi, Diabate'nin harika golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla devam ederken, kazanılan frikik atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, harika bir golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten siyah-beyazlılar, 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor, 30. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan önemli anlar

9. dakikada Uğur’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Vida'dan seken top Hakan’ın önüne düştü. Hakan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı. 

13. dakikada Ljajic'in ceza alanına yaptığı ortasında Atiba kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı. 

22. dakikada Uğur’un ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kontrol etmeyi başardı. 

25. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına kale önünde topla buluşan Atiba’nın vuruşunda Tolgahan köşeden topu kornere çeldi. 

31. dakikada Ljajic kullandığı korner atışı ile topu ceza sahasına gönderdi. Dorukhan kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin'in vuruşunda top üst direkten geri geldi. Dönen topa önce Gökhan Gönül vurdu, top savunmadan geri geldi. Vida altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1 

35. dakikada Emre’nin ara pasında ceza alanı içinde ki Hakan’nun şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı. 

45. dakikada Sergiy Rybalka'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diabate ilerledi ve ceza alanına sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1 

Maçtan notlar:

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geride kalan hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçtaki ilk 11'de zorunluğu değişikliğe gitti. 

Güneş, cezalı Caner Erkin'in yerine Sivasspor karşısında Shinji Kagawa'yı sahaya sürdü. 
Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Kagawa oynadı.
Forvette ise Burak Yılmaz şans buldu.

Beşiktaş'ta eksikler 

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Adriano Correia, Ricardo Quaresma ile cezalı Caner Erkin kadroda yer almadı. 
Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e de kadroda yer vermedi. 

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor cephesi 

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında takımını, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre bir değişiklikle sahaya sürdü.

Keleş, sarı kart cezalısı Özer Hurmacı'nın yerine bu maçta Serhiy Ryabalka'yı görevlendirdi. 

Kalede Tolgahan Acar'a görev veren Keleş, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp ve David Braz'dan oluşturdu. Orta sahada Rybalka, Hakan Arslan, Douglas Santos, Emre Kılınç ve Ndinga'yı oynatan Keleş, en uçta ise Diabate'ye şans tanıdı. 

Tribünler dolmadı 

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kale arkası tribününde yaptıkları koreografi ile takımlarına destek oldu. 

Siyah-beyazlı taraftarlar ise kale arkası tribününde kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarını destekledi. 
Sivassporlu futbolcular sahaya, "Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin 45. yılını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı. 

Öğrencilere oyuncak dağıtıldı 

Sivas Valiliğinin "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sivas'ın Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinden maçı izlemeye gelen öğrencilere, müsabaka öncesinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kırmızı-beyazlı ve siyah-beyazlı futbolcular oyuncak dağıttı. 

Sivasspor 1-2 Beşiktaş

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