Sivasspor 1-0 Göztepe

Sivasspor, Göztepe karşısında 3 puana 66. dakikada Yatabare'nin attığı golle ulaştı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ilk yarıyı 37 puanla lider tamamladı. Göztepe ise 23 puanla 9. sırada kaldı.

Sivasspor böylece yenilmemezlik serisini 9 maça çıkartmış oldu.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR



İLK YARI

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Detaylar birazdan...

GÖZTEPE'DE 6 EKSİK



Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.



Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

Sivasspor'da ise karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Rybalka dışında eksik bulunmuyor.

RIZA ÇALIMBAY: KAZANMAK İSTİYORUZ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, taraftarları önünde Göztepe maçını kazanmak istediklerini söyledi.



Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Göztepe maçında en büyük destekçilerinin taraftar olacağını belirtti.



Göztepe karşılaşmasının çok önemli ve final niteliğinde olduğunu dile getiren Çalımbay, "Ters ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bunun da farkındayız. Zaten lige baktığınızda bir sürü sürpriz maçlar olduğunu görüyoruz, sürpriz sonuçlar yaşanıyor. Onun için de bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sahamızda hiç oyundan kopmadan, mücadele ederek hep maçı yaşayarak bitirmemiz gerekiyor. Tek hedefimiz taraftarımızın önünde Göztepe maçını kazanmak." diye konuştu.



Ligin son maçlarının çok tehlikeli olduğunu aktaran Çalımbay, "Bu maçtan sonra tatil başladığı için futbolcuların bazılarının kafaları başka yerde olabilir. Onları da sürekli ikaz ediyoruz. Bu maçın önemini tüm arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Ben arkadaşlarıma çok inanıyor ve güveniyorum. Sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir grafik çizdik. Mükemmel işler yaptık. En son maçımızı da inşallah en iyi şekilde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



"VAR'DAN HERKES MAĞDUR"



VAR'ın iyi kullanıldığı zaman çok güzel olduğunu belirten Çalımbay, şunları kaydetti:



"Hakem arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırıyor ama bazen de küçük aksilikler çıkıyor. Biz de çok mağdur olduk. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında yan hakem ofsayt kaldırıyor ama orta hakem gol sayıyor. Yapacak bir şey yok. Bağırsan, çağırsan bir sonuç elde etmemiz mümkün değil. Bence devre arası onu çözeceklerine inanıyorum. Her türlü tedbirleri alacaklarına, ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlanacağına inanıyorum. Belki de en çok mağdur olan takımlardan biri biziz. Bizim bir penaltımız yok. Penaltı pozisyonumuz mu yok, var. Verilmeyen penaltılarımız var. Yapacak bir şey yok. VAR'ı bence iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Benim savunduğum tek şey, VAR'ın başındakilerin fahri hakem olmaması."



"TRANSFER RAPORUNU YÖNETİME VERDİM"



Transfer listesini yönetime verdiğini dile getiren Çalımbay, "Çok transfer yapmayacağız. Bizim yapacağımız 2-3, belki 4 transfer var. Onun dışında öyle büyük paralar verip oyuncu almayacağız. Öyle bir düşüncemiz de yok. Mevcut kadromuzu kesinlikle bozmak istemiyorum. Kupada ve ligde gittiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.