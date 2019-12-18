Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor | Maçın özeti
Sivasspor ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Esenler Erokspor'a rövanşta 1-0 yenilmesine karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
TFF 3. Lig takımlarından Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Turun ilk maçını İstanbul'da 2-0 kazanan Sivasspor, ikinci maçta yenilgiye rağmen son 16 turuna yükselen taraf oldu.
78. dakikada Halil Çelik'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Alper Karaman, ceza sahası sol çaprazından çektiği şutla topu ağlara gönderdi:
0-1.
Karşılaşma Esenler Erokspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Çetin, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Fatih Aksoy, Papp, Ziya Erdal, Djerlek (Dk. 67 Appindangoye), Cofie (Dk. 73 Uğur Çiftçi), Traore, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Kone
Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Berkay Çakır, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Melih Kabasakal, Alper Karaman (Dk. 90 Emirhan Tekgül), Emre Adiloğlu (Dk. 64 Eray Pazar), Halil Çelik, Abdurrahman Kuyucu
Gol: Dk. 78 Alper Karaman (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)
Sivasspor ilk maçtaki skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.
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