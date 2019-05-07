Sivas’a bırakmayalım 19 Mayıs’ta bitirelim
Terim, derbi sonrası oyuncularına hitap ederken, “Rize ve Başakşehir’i yenersek son haftaya kalmadan şampiyonuz. İşi sıkı tutalım” dedi.
BEŞİKTAŞ’ı mağlup ederek zirveyi kapan Galatasaray’da planlar Başakşehir’i Türk Telekom’da devirip şampiyonluğun 33. haftada ilan edilmesi üzerine yapılmaya başlandı. Fatih Terim, bu hafta sonu Rize’yi, 19 Mayıs’ta da Başakşehir’i yenmeleri halinde ikili averaj gereği son haftaya kalmadan ipi göğüsleyeceklerini maç sonrası soyunma odasında futbolcularına anlattı.
İzin yok, Rize mesaisi başladı
TECRÜBELİ teknik adam, öğrencilerine, “Alacağımız iki galibiyet kaldı. İşi Sivas’a bırakmayalım. Kupayı 33. haftada Başakşehir galibiyeti ile kendi seyircimiz önünde kaldıralım” dedi. “Rehavet istemiyorum. Daha çok çalışmalıyız” diye konuşan Terim, derbi sonrası takıma izin vermedi. Sarı kırmızılılar, cumartesi günkü Rize maçının hazırlıklarına dün başladı.
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Fatih Terim, derbi galibiyetinin ardından bu açıklamaları yapmıştı...
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