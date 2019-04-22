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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

Sivas Beşiktaşlılar Derneği açıldı

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Sivas Beşiktaşlılar Derneği açıldı

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil: "Bizler için dernek gerçekten çok önemli. Kısıtlı, dar imkanlarla hatta bazen bizlerin bile yardımcı olamadığı noktada onlar kendi imkanlarıyla çok şeyi başarıyor"

Sivas'ta, Beşiktaşlılar Derneğinin açılışı gerçekleştirildi. Gültepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Sivas'a dernek kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mikail Duman ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Ürkmezgil, "Dernek başkanımızın burada yaptıklarını görünce çok mutlu oldum. Kendisini fanatik bir taraftar kimliği ile değil, sportmen, kulübü, ülkesi ve şehri için bir şeyler yapma gayretinde biri olarak gördüm." dedi.

Dernek binasının nezih bir ortamda olduğunu aktaran Ürkmezgil, şunları kaydetti: "Bizler için dernek gerçekten çok önemli. Kısıtlı, dar imkanlarla hatta bazen bizlerin bile yardımcı olamadığı noktada onlar kendi imkanlarıyla çok şeyi başarıyor. Özellikle son zamanlarda kurulan derneklerimiz ve onların başkan ile yöneticileri çok daha sportmen, çok daha sosyal faaliyetlere eğilen bir yapı içerisinde oldukları için Beşiktaş kimliğimizi de çok güzel öne çıkarıyorlar. Allah yollarını açık etsin."

Beşiktaş Kulübü yöneticileri Hüseyin Mican ve Melih Aydoğdu da konuşmalarında derneğin hayırlı olmasını temenni etti. Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mikail Duman, açılışta dernek hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi.

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