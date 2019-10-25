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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.10.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında korkutan görüntü

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Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında korkutan görüntü

Sivas Belediyespor ile Eyüpspor'u karşı karşıya getiren günün tek maçında Sivas Belediyesporlu Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak yere yığıldı. Ermeç’e sağlık görevlileri ve takım arkadaşları yardım etti. Sağlık durumu iyi olan Ermeç daha sonra oyuna döndü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.

Sivas Belediyesporlu oyuncu baygınlık geçirdi

Maçın 37. dakikasında Sivas Belediyesporlu Ömer Faruk Ermeç girdiği ikili mücadele sonrası kafasına dirsek darbesi alarak yere yığıldı. Bir süre baygınlık geçiren Ermeç’e sağlık görevlileri ve takım arkadaşları yardım etti. Saha kenarında tedavisinin ardından Ermeç, oyuna devam etti.

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında korkutan görüntü

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında korkutan görüntü

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Okur xx, Ahmet Deveci xx, Yeter Karaçalı xx
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx (Mete Sevinç dk. 85 ?), Ercüment Eray Ataklı xx, Mustafa Aydın xxx (Gencay Erten dk. 46 x), Onur Uslucan xxx, Burak Asan xx (Şevki Çınar dk. 73 x), Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xx, Osman Bayrak xx, Ömer Faruk Ermeç xxx, Fatih Çolak xx
Eyüpspor: Timur Çakıroğulları xx, Göksu Alhas xx (Metehan Mertöz dk. 78 x), Doğukan Öksüz xx (Uğur Mustafa Türk dk. 55 ?), Gürcan Gözüm xx, Harun Özcan xx, Mikail Okyar xxx (Eren Taşkın dk. 61 x), Muhammet Yeşil xx, İzlem Anıl Balakkız xx, Ali Aydın xxx, Volkan Kesim xx, Ahmed Emir Tekçam xx
Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 53), Onur Uslucan (dk. 81) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Aydın, İzlem Anıl Balakkız, Ahmed Emir Tekçam, Harun Özcan (Eyüpspor)

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Sivas Belediyespor - Eyüpspor maçında korkutan görüntü

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