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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
18.10.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

Şırnaklı minikler Barcelona'da şampiyon oldu

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Şırnaklı minikler Barcelona'da şampiyon oldu

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl düzenlenen ve yüzlerce futbol takımının katıldığı uluslararası Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnak UYAFA futbol takımı, bugün normal süresi 0-0 sona eren maçta Danimarka takımını penaltılarda yenerek şampiyon oldu.

İspanya'nın Barselona kentinde her yıl, 13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası, bugün oynanan final maçı ile sona erdi. 11 ülkeden 200 U13 düzeyinde futbol takımının katıldığı turnuvada Türkiye'yi bu yıl temsil eden Şırnak UYAFA (Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Projesi) takımı, final maçında Danimarka'nın Dalum takımıyla karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta, penaltı atışları sonrası Şırnak UYAFA takımı şampiyonluğu kazandı.

Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada şampiyon olan futbol takımı yöneticileri ve futbolcular tebrik edilerek, Her yıl İspanya?nın Barselona kentinde düzenlenen, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Futbol Turnuvası'nı bu yıl Şırnak UYAFA takımımız kazandı. U13 kategorisinde ülkemizi temsil eden Şırnak UYAFA takımımız, bugün Danimarka'nın Dalum takımıyla yaptığı final karşılaşmasını penaltı atışlarıyla kazanarak şampiyon oldu. Bize bu gururu yaşattıkları için başta Şırnak UYAFA takımı futbolcularımız olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz denildi.

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