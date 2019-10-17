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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.10.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Şırnak UYAFA Takımı, Barcelona'da ikincilik kupasını kaldırdı

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Şırnak UYAFA Takımı, Barcelona'da ikincilik kupasını kaldırdı

Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımı, İspanya'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda ikinci oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.


İspanya'nın Barcelona kentinde 13 Ekim'de başlayan Costa Brava Futbol Turnuvası'na katılan UYAFA Şırnak Takımı, grup maçlarında Polonya'yı 3-0, Fransa'yı 2-0, Danimarka'nın 2 takımından birini 3-0 diğerini de 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Şırnak UYAFA Takımı, son grup maçında da yine Danimarka takımını 4-3 mağlup etti. Gruptaki maçlarında 5'te 5 yapan Şırnak UYAFA takımı, finale yükseldi. Takım, finalde Polonya takımı ile karşı karşıya geldi. Şırnaklı genç futbol yetenekleri, normal süresi 1-1 biten final maçında Polonya'ya penaltılar da 4-2 yenilerek Uluslararası Costa Brava Turnuvası'nda ikinci oldu.

ŞIRNAK UYAFA TAKIMI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK
Öte yandan Şırnaklı genç futbolcular, kupa töreninde Türk bayrağını açarak, verdikleri asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti. Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak Takımı, geçen yıl düzenlenen ve 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava Turnuvası'nda 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ŞIRNAK UYAFA TAKIMI'NA TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak UYAFA Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda gösterdikleri yüksek performansla turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Şırnaklı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç yaşta almış olduğunuz bu başarılar bizleri gururlandırdı. Sizlerin her zaman yanındayız. Ülkemizi başarıyla temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

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