Şirketler arası espor turnuvası GGCorp nefes kesti

GGCorp, özellikle yeni neslin çalışmaya başlaması ile birlikte popüleritesi artan espor alanında düzenlenen şirketler arası bir oyun turnuvası. Oyun bilgisayarları için sunduğu yenilikçi çözümler ile Schneider Electric, GGCorp turnuvasında da oyuncuların yanında yer almaya devam ediyor. 14 Aralık’ta gerçekleşen turnuvada; CS:GO, PUBG, FIFA 20, League of Legends, Dota 2, Age of Empires II gibi bir çok oyunda katılımcılar şirketleri adına kıyasıya rekabet etti.

Settings Games tarafından düzenenlenen ve Türkiye’nin en büyük espor ve oyun merkezi olan FDR Oyun Cumhuriyeti’nde gerçekleşen GGCorp’un bu turnuvadaki amacı, Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek vermek. Espor turnuva kapsamında katılım sağlayan her takım, aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) projelerine destek vermiş oluyor ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için mücadele ediyor.

Schneider Electric bu etkinlikte sponsor olarak oyun ekipmanlarının vazgeçilmez bir parçası olan UPS, akım korumalı priz ve voltaj regülatörleri ile katılan tüm takımların arkasındaki güvenilir güç oldu. Özellikle oyun esnasında yaşanan elektrik kesintisi ve dalgalanmalarında yaşanan sorunlar nedeniyle birçok oyuncu oyundan düşme, puan kaybı veya cihaz bozulması gibi ciddi sorunlar yaşıyor. En karanlık anlarda, APC ve Schneider Electric, hayatta kalan son oyuncu olarak zafere ulaşmanız için gerekli tüm desteği sağlıyor.

APC oyuncular için kesintisiz güç kaynağı ile oyun her şartta devam ediyor

Schenider Electric teknolojisiyle APC kesintisiz güç kaynakları, oyunculara, elektrik kesintileri sırasında oyunlarında kesintisiz bir şekilde devam etme olanağı sunuyor. Bunun yanı sıra oyun bilgisayarları, oyun konsolları, televizyonlar, projektörler ve diğer hassas elektronik ekipmanların korunmasını sağlıyor.

Özellikle online oynanan oyunlarda, saniyelik elektrik kesintileri ve dalgalanmaları bile oyunun devamlılığını etkiliyor. APC oyuncular için kesintisiz güç kaynakları anlık elektrik kesintileri veya dalgalanmalarından etkilenmeden oyuna devam etmeyi garanti altına alıyor. Bunun yanı sıra yüksek bütçelere mal olan değerli ve hassas elektronik ekipmanların kesintisiz güç kaynağı tarafından gerilim dalgalanmalarından korunması da ömürlerini uzatıyor.