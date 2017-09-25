SÄ±rbistan'da tarihi zafer!

Zorlu etaplarÄ±yla tÃ¼m dÃ¼nyada nam salan SÄ±rbistan Rallisi'nde Orhan AvcÄ±oÄŸlu-BurÃ§in Korkmaz ikilisi, genel klasmanda yarÄ±ÅŸÄ± birinci tamamlayarak, Balkan Ralli KupasÄ±'nda liderliÄŸe yÃ¼kseldi. Deneyimli pilot Orhan AvcÄ±oÄŸlu, ÅŸampiyonanÄ±n son ayaÄŸÄ± olan Marmaris Rallisi'nde de birincilik koltuÄŸuna oturarak, Balkan Ralli KupasÄ±'nÄ± lider olarak tamamlamayÄ± ve sonrasÄ±nda Avrupa Ralli KupasÄ± Final YarÄ±ÅŸÄ±'na katÄ±larak ralli tarihine adÄ±nÄ± altÄ±n harflerle yazdÄ±rmayÄ± hedefliyor.Â Â Â

KurulduÄŸu ilk gÃ¼nden bu yana, birÃ§ok motorsporlarÄ± organizasyonunda global anlamda TÃ¼rkiye'yi temsil eden ve bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larla iddiasÄ±nÄ± defalarca ortaya koyan Toksport WRT, bu yÄ±l 50'nci kez gerÃ§ekleÅŸtirilen ve SÄ±rbistan'Ä±n en Ã¶nemli yarÄ±ÅŸÄ± olan SÄ±rbistan Rallisi'nde, kÄ±ran kÄ±rana bir mÃ¼cadelenin oyuncusu olarak tarihi bir baÅŸarÄ±nÄ±n altÄ±na imza attÄ±. Toksport WRT pilotlarÄ± Orhan AvcÄ±oÄŸlu ve BurÃ§in Korkmaz, SÄ±rbistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Uzice bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen zorlu rallide, yarÄ±ÅŸÄ± genel klasmanda birinci tamamlayarak Balkan Ralli KupasÄ±'nda liderliÄŸe yÃ¼kseldi.

YarÄ±ÅŸÄ±n hemen sonrasÄ±nda Orhan AvcÄ±oÄŸlu "Balkan Ralli KupasÄ± hedefimiz iÃ§in geÃ§tiÄŸimiz Sliven Rallisi'nde deÄŸerli puanlar kazanmÄ±ÅŸtÄ±k. Balkan Ralli KupasÄ±'nÄ±n altÄ±ncÄ± ayaÄŸÄ± olan SÄ±rbistan Rallisi ise bu sene 50'nci kez dÃ¼zenlendi; bu yarÄ±ÅŸ SÄ±rbistan'daki en bÃ¼yÃ¼k motorsporlarÄ± organizasyonu olarak bilinir. Burada etaplar kendine has Ã¶zelliklere sahip; Ã§ok dar ve kaygan zemin Ã¶zellikleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Antrenmanlar sÄ±rasÄ±nda hava yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve oldukÃ§a soÄŸuktu. YarÄ±ÅŸta ise yaÄŸÄ±ÅŸ olmasa da havanÄ±n soÄŸuk olmasÄ±, lastik seÃ§imini Ã§ok zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Cumartesi sabahÄ± yanlÄ±ÅŸ lastik seÃ§imi ve spin atmamÄ±z bize zaman kaybÄ± yaÅŸatsa da mÃ¼cadeleden kopmadÄ±k. Pazar gÃ¼nÃ¼ iÃ§in hedefimiz rakibimizle aradaki farkÄ± kapatarak birincilik koltuÄŸuna oturmaktÄ±. SonuÃ§ itibariyle dÃ¶rt etabÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde en iyi zamanÄ± yaparak 48 saniye fark ile yarÄ±ÅŸÄ± kazandÄ±k. Co-pilotum BurÃ§in Korkmaz'a, takÄ±mÄ±m Toksport WRT'ye, sevgili aileme ve bizi destekleyen herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Hedefimiz Marmaris Rallisi'ni de kazanarak Balkan Ralli KupasÄ±'nÄ± birinci tamamlamak ve Avrupa Ralli KupasÄ± Final YarÄ±ÅŸÄ±'na katÄ±lmak" yorumunda bulunarak tekrar vites yÃ¼kseltip iddiasÄ±nÄ± artÄ±racaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verdi. AyrÄ±ca CSUN, KolayOto ve Motul'a da verdikleri sponsor desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Balkan Ralli ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 7'inci ve son ayaÄŸÄ± olan ve bu yÄ±l 46'ncÄ±sÄ± dÃ¼zenlenen Marmaris Rallisi, 20-22 Ekim tarihleri arasÄ±nda, Ã¼lkemizde toprak zeminli parkurlarda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

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