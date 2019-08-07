Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."
GeriFutbol Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
07.08.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."

Yeni Malatyaspor’u Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a götüren Türk Hava Yolları’na ait uçağın Malatyalı pilotu Ömer Korkmaz’ın kalkış esnasında yaptığı anons, sarı-kırmızılı takıma duygusal anlar yaşattı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için Belgrad’a giden sarı-kırmızılıları taşıyan uçak havadayken, pilottan gelen anons büyük alkış aldı.

Malatya Doğanşehir doğumlu olduğu öğrenilen Ömer Korkmaz isimli pilot, Yeni Malatyaspor marşı eşliğinde yaptığı anonsla başarı dileklerinde bulundu.

Pilot Korkmaz, “Partizan maçında takımımıza başarılar diliyorum. Bir Malatyalı, Doğanşehirli olarak yürekten destekliyor ve turu geçeceğine inanıyorum” anonsunu yapınca uçakta bir anda alkış sesleri yükseldi.

Pilot Korkmaz daha sonra hemşehrisi olan Yeni Malatyaspor Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avrupa Ligindeki temsilcilerimiz 3. eleme maçlarına çıkacak
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz 3. eleme maçlarına çıkacak!
Yeni Malatyaspor Sırbistan'a gittiYeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı ilk maç için Belgrad'a gitti.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Sırbistana giden uçakta alkış alan anons Bir Malatyalı olarak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Eurocup MVP'si Will Thomas, Zenit'te! | Transfer haberleri...
Karambeu, Olympiakos'a Mehmet Özcan'ı istedi! | Transfer haberleri...
Sırbistan'a giden uçakta alkış alan anons! "Bir Malatyalı olarak..."
Kerem Gönlüm resmen açıklandı!