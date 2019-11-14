Sırbistan Türkiye basketbol milli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam deplasmanda Balkanların güçlü ekibi Sırbistan ile karşılaşacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Sırbistan Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan başlıyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı, E Grubu ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak. İşte, Sırbistan Türkiye basketbol milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
17-27 Haziran 2021'de Fransa ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda yer alabilmek için eleme karşılaşmalarında mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, Sırbistan ile başkent Belgrad'daki Ranko Zeravica Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele, bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Türkiye, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını oynamak üzere Mersin'e geçecek. Milliler, 17 Kasım Pazar günü Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.
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