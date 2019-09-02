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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.09.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Sırbistan, Filipinler'i ikiye katladı

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Sırbistan, Filipinler'i ikiye katladı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Sırbistan, Filipinler'i 126-67 yendi.

Sırbistan gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Filipinler ikinci kez mağlup oldu. Balkan temsilcisi bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena
Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Jung Yu (Çin Tayvan), Yohan Rosso (Fransa)
Sırbistan: Micic 11, Bogdanovic 17, Lucic 4, Bircevic 6, Milutinov 10, Bjelica 20, Guduric 12, Jokic 11, Jovic 6, Marjanovic 9, Raduljica 13, Simonovic
7
Filipinler: Aguilar 7, Blatche 5, Dalistan 15, Norwood, Rosario 2, Almazen, Bolick 7, Fajardo 8, Perez 16, Pogoy 2, Ravena 5
1. Periyot: 28-13
Devre: 62-35
3. Periyot: 99-48

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