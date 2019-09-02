Sırbistan, Filipinler'i ikiye katladı
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Sırbistan, Filipinler'i 126-67 yendi.
Sırbistan gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Filipinler ikinci kez mağlup oldu. Balkan temsilcisi bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.
Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena
Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Jung Yu (Çin Tayvan), Yohan Rosso (Fransa)
Sırbistan: Micic 11, Bogdanovic 17, Lucic 4, Bircevic 6, Milutinov 10, Bjelica 20, Guduric 12, Jokic 11, Jovic 6, Marjanovic 9, Raduljica 13, Simonovic
7
Filipinler: Aguilar 7, Blatche 5, Dalistan 15, Norwood, Rosario 2, Almazen, Bolick 7, Fajardo 8, Perez 16, Pogoy 2, Ravena 5
1. Periyot: 28-13
Devre: 62-35
3. Periyot: 99-48
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