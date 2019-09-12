Sırbistan - ABD (CANLI)
Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden Sırbistan ve ABD 5-8'incilik klasman maçında karşı karşıya geliyor.
Dongguan Basketball Center'da saat 14.00'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Çeyrek finalde Fransa’ya 89-79 kaybederek elenen ABD’de 2006’dan bu yana ilk kez mağlup olarak kürsü dışında kalmıştı.
ABD ile birlikte turnuvanın en büyük favorisi olan Sırbistan da çeyrek finalde Arjantin'e 97-87 mağlup olmuştu.
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