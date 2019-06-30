Sırada Şener ve Jimmy var
Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor’u kadrosuna kattığını önceki akşam duyuran Galatasaray, transfer açıklamalarına son sürat devam edecek.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve Toulouse’dan ayrılan Jimmy Durmaz’la her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, bu transferleri en geç salı günü KAP’a bildirecek.
Şener, 2 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra askere giderken, Jimmy Durmaz gelecek hafta İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.
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