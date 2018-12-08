Sıra Volkan Demirel'de! İmza tamam...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
08.12.2018 - 08:11, Son Güncelleme:

Sıra Volkan Demirel'de! İmza tamam...

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Sıra Volkan Demirel'de! İmza tamam...

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Ali Koç, başta oyuncun verilerinin dışarıya sızdırılması olmak üzere birçok konuda suçlama yönelttiği 3 antrenörle yolları ayırdı. Bunlardan biri de yıllardır kaleci antrenörlüğü yapan Murat Öztürk’tü. Geçici olarak altyapıdan Erdem Bali A takıma yükseltilmişti. Alper Boğuşlu Sarı- Lacivertliler’in kaleci departmanının başına geçti. Dün bu konuda resmi açıklama yapıldı.

Milli takımı bıraktı

Boğuşlu, milli takımdakini görevini bırakarak Sarı- Lacivertliler’e imza attı. Deneyimli antrenör kolları sıvadı ve hemen çalışmaya başladı. Boğuşlu’nun ilk icraatlarından birinin Volkan Demirel’in affedilmesini sağlamak olması bekleniyor. Alper Boğuşlu’nun bu konuyu çözmek için hem tecrübeli file bekçisiyle hem de Comolli ve Koeman; hatta gerekirse başkan Ali Koç ile bir görüşme yapabileceği kaydedildi.

Sıra Volkan Demirelde İmza tamam...

İlk idmanına çıktı

Alper Boğuşlu, dün imzayı attıktan sonra iş başı yaptı. Tecrübeli antröner, antrenman öncesi Erwin Koeman ile tanıştı. Boğuşlu daha sonra kaleciler Harun Tekin, Berke Özer, Erten Ersu ve Carlos Kameni ile bir araya geldi. Alper Boğuşlu, yeni öğrencileriyle tanışmasının ardından ilk çalışmasını yaptırdı.

Alper Boğuşlu kimdir?

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu, Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı.Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yaptı. Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başına geçmesinin ardından Milli Takım kaleci departmanının başına getirildi. (Fanatik)

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