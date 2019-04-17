Sıra sende Anadolu Efes! Barcelona karşısında iddaa oranı...
Dün akşam Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i farklı geçerek play-off serüvenine galibiyetle başlamıştı! Bu akşam Anadolu Efes, Barcelona ile oynayacak, işte detaylar...
- Geçtiğimiz yıl Euroleague sonuncusu olan Anadolu Efes, bu yıl normal sezonu 4'üncü bitirip play-off'ta saha avantajını eline aldı.
- Sinan Erdem'de oynanan Barcelona maçının yıldızı Shane Larkin olmuş, Amerikalı oyun kurucu 37 sayı - 5 ribaunt - 2 asistle galibiyeti getirmişti!
- Aynı maçta 22 sayıyla oynayan Adrien Moerman da müthiş bir normal sezonu geride bıraktı. Fransız uzun forvet 12.3 sayı - 6.4 ribaunt ile sezonu noktaladı, 30 maçın 20'sinde çift haneli sayılar üretti...
BARCELONA LASSA
- Euroleague sezonuna kötü başlayan Barcelona, son 17 maçta 12 galibiyet alarak 5'inci sıraya kadar tırmanmayı başardı.
- Dış sahada başarılı değiller! 15 maçın 9'unu kaybettiler, play-off yapan ilk 8'deki takımlardan sadece Zalgiris'i deplasmanda yenebildiler.
- Kevin Seraphin sakat, İstanbul kafilesinde yer almadı. (14 dk - 8.5 sayı - 3.7 ribaunt)
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Anadolu Efes, Euroleague'de, iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybetti. (MS1)
- Barcelona, Euroleague'de, deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybetti!
- İki takımın İstanbul'da oynadığı son 2 maçta 352 sayı çıktı!
MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?
Anadolu Efes, normal sezonun sonuna doğru 92-70 yenip dördüncülüğü garantilediği Barcelona ile Play-Off ilk maçına çıkıyor. Efes, 18 yıldır Final-Four'a hasret. Bu yıl yeni bir takım olmalarına rağmen çok iyi bir sezon geçirdiler. Dunston'ın oynaması bekleniyor.
Barcelona da inişli çıkışlı bir grafik çizdi ama 5. olmayı başardı. Onlar da Efes gibi kadroya çok fazla takviye yapmışlardı. Takımın önemli isimlerinden Kevin Seraphin sakatlığı nedeniyle İstanbul'a getirilmedi. 5 numarada Tomiç'e kaldılar.
Formda ve konsantre Efes'in, saha ve seyirci avantajını kullanacağını düşünüyorum. Yine yüksek tempolara çıkacaklardır. MS1 "iddaa oranı 1,40" ve 159.5 ÜST tercihlerini öneriyorum.
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