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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Basketbol
FATİH SABOVİÇ
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sıra sende Aleksandar!

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Sıra sende Aleksandar!

Hayata ve hastalığa basketbol aşkıyla meydan okuyor.

27 yaşındaki basketbol muhabiri Aleksandar Nikoliç: Kendime şöyle diyorum; Türkiye’de tedavi görüyorsun... İyileşip, Zeljko Obradoviç, Kaliniç, Guduriç ve Fenerbahçe taraftarını canlı görmeden ülkene dönmeyeceksin!

ALEKSANDAR Nikoliç... Nam-ı diğer; Yugoslav basketbolunun babası... Aynı zamanda, Fenerbahçe Beko’nun dünya markası koçu Zeljko Obradoviç’in akıl hocası... Ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 27 yaşındaki Sırp gazeteci; Aleksandar Nikoliç...
Sırbistan’da gazetecilik yapan dostum Gürkut Gursoy bahsetti bana Aleksandar’dan... Ben de kaldığı hastane ile irtibata geçip, e-mail aracılığıyla (sağlık sebeplerinden ötürü) bir röportaj gerçekleştirdim genç meslektaşımla... İşte Aleksandar’ın sözlerinden satır başları...

Bu ‘maçın’ galibi ben olacağım!

KENDİME şöyle diyorum; Türkiye’de tedavi görüyorsun... İyileşip, Zeljko Obradoviç, Nikola Kaliniç, Marko Guduriç ve Fenerbahçe Beko taraftarını canlı görmeden ülkene dönmeyeceksin! · İsmim ve soyadımın Obradoviç’in akıl hocası ‘Profesör’ Aleksandar Nikoliç ile aynı olması bir tesadüf... Fakat bu bana kendi işim olan basketbol muhabirliğinde büyük motivasyon oldu. · Basketbol benim için aşk... Onsuz günüm geçmiyor. İçinde bulunduğum durum da, bir basketbol maçı gibi... Ve ben bu ‘maçı’ kazanmakta sonuna kadar kararlıyım!

Sıra sende Aleksandar

‘Sırpım’ dedim. Garson, ‘Obradoviç!’ dedi

TÜRK halkı da spora aşık... Türkiye’de bir restaurantta Sırbistan’dan geldiğimi söyleyince garson havaya bakıp, “Zeljko Obradoviç!” deyip, tebessüm etti... O an koçun Fenerbahçeliler için bir ‘basketbol tanrısı’ olduğunu anladım. Hastanede hemşireler, doktorlar, berberler, neredeyse tüm insanlar sporla iç içe... Sırbistan’daki insanlar ile Türk insanı kültür olarak çok benziyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum...

Bir genç adamın hayatında aldığı en anlamlı mesaj...

ALEKSANDAR’A, “İyileşince benimle Ataşehir’de maça gelecek misin?” deyip, 9 Mart’ta doğum günü olan Obradoviç’e mesaj yollamak isteyip istemediğini sordum. Mesajını, sevgili İlker Üçer aracılığıyla koç Obradoviç’e ilettim. Efsane de, Aleksandar’a bir mesaj gönderdi: “Bir an önce iyileşsin, gelip Ataşehir’de misafirimiz olsun...”

Aleksandar, koçun kendisine yolladığı mesajı okuyunca, “İnanamıyorum! Hayatımda aldığım en anlamlı mesaj bu!” diye yazdı bana... Fenerbahçe Ailesi’ne ne kadar teşekkür etsem az... İnsanları; dili, dini, ırkı, etnik kökeniyle değil de, iyi ve kötü niyetiyle ölçtüğümüz günleri görebilmek dileğiyle... Şimdi sıra sende Aleksandar!

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