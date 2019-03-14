Sıra sende Aleksandar!

27 yaşındaki basketbol muhabiri Aleksandar Nikoliç: Kendime şöyle diyorum; Türkiye’de tedavi görüyorsun... İyileşip, Zeljko Obradoviç, Kaliniç, Guduriç ve Fenerbahçe taraftarını canlı görmeden ülkene dönmeyeceksin!

ALEKSANDAR Nikoliç... Nam-ı diğer; Yugoslav basketbolunun babası... Aynı zamanda, Fenerbahçe Beko’nun dünya markası koçu Zeljko Obradoviç’in akıl hocası... Ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören 27 yaşındaki Sırp gazeteci; Aleksandar Nikoliç...

Sırbistan’da gazetecilik yapan dostum Gürkut Gursoy bahsetti bana Aleksandar’dan... Ben de kaldığı hastane ile irtibata geçip, e-mail aracılığıyla (sağlık sebeplerinden ötürü) bir röportaj gerçekleştirdim genç meslektaşımla... İşte Aleksandar’ın sözlerinden satır başları...

Bu ‘maçın’ galibi ben olacağım!

KENDİME şöyle diyorum; Türkiye’de tedavi görüyorsun... İyileşip, Zeljko Obradoviç, Nikola Kaliniç, Marko Guduriç ve Fenerbahçe Beko taraftarını canlı görmeden ülkene dönmeyeceksin! · İsmim ve soyadımın Obradoviç’in akıl hocası ‘Profesör’ Aleksandar Nikoliç ile aynı olması bir tesadüf... Fakat bu bana kendi işim olan basketbol muhabirliğinde büyük motivasyon oldu. · Basketbol benim için aşk... Onsuz günüm geçmiyor. İçinde bulunduğum durum da, bir basketbol maçı gibi... Ve ben bu ‘maçı’ kazanmakta sonuna kadar kararlıyım!

‘Sırpım’ dedim. Garson, ‘Obradoviç!’ dedi

TÜRK halkı da spora aşık... Türkiye’de bir restaurantta Sırbistan’dan geldiğimi söyleyince garson havaya bakıp, “Zeljko Obradoviç!” deyip, tebessüm etti... O an koçun Fenerbahçeliler için bir ‘basketbol tanrısı’ olduğunu anladım. Hastanede hemşireler, doktorlar, berberler, neredeyse tüm insanlar sporla iç içe... Sırbistan’daki insanlar ile Türk insanı kültür olarak çok benziyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum...

Bir genç adamın hayatında aldığı en anlamlı mesaj...

ALEKSANDAR’A, “İyileşince benimle Ataşehir’de maça gelecek misin?” deyip, 9 Mart’ta doğum günü olan Obradoviç’e mesaj yollamak isteyip istemediğini sordum. Mesajını, sevgili İlker Üçer aracılığıyla koç Obradoviç’e ilettim. Efsane de, Aleksandar’a bir mesaj gönderdi: “Bir an önce iyileşsin, gelip Ataşehir’de misafirimiz olsun...”

Aleksandar, koçun kendisine yolladığı mesajı okuyunca, “İnanamıyorum! Hayatımda aldığım en anlamlı mesaj bu!” diye yazdı bana... Fenerbahçe Ailesi’ne ne kadar teşekkür etsem az... İnsanları; dili, dini, ırkı, etnik kökeniyle değil de, iyi ve kötü niyetiyle ölçtüğümüz günleri görebilmek dileğiyle... Şimdi sıra sende Aleksandar!

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