Sir Alex Ferguson’ın atı İstanbul'da koşacak

Türk atçılığının, dünyanın önemli ekürilerini misafir ettiği ve bu yıl Longines sponsorluğunda 2. kez düzenlenecek “Uluslararası Yarış Festivali” kapsamındaki Trakya Koşusu’nda Manchester United’ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson’un Chess Move isimli atı da koşacak. Koşu 3 Eylül Pazar günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşecek.

1986-2013 yılları arasında Manchester United ile yaşadığı futboldaki başarıları sebebiyle Sir ünvanı alan ve futbolun yanı sıra atlara olan tutkusu sebebiyle 2010 yılından itibaren at sahipliği ve yetiştiriciliği de yapan Sir Alex Ferguson’un İstanbul’a gelecek atı Chess Move, şimdiye kadar koştuğu 2 yarıştan birini 1. olarak tamamladı. Chess Move 2016 yılında yapılan Trakya Koşusu’nda şampiyon kısrak Waneta'nın arkasında 3.’lük elde eden Best Solution’ın da aynı babadan kardeşidir.

Longines Uluslararası Yarış Festivali, bu yıl Kurban Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle "çifte bayram" coşkusuyla 2-3 Eylül tarihlerinde Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Türk atlarının yurt dışından gelen safkanlarla yarışarak güçlerini sınadığı, yarışçılık ve yetiştiriciliğimiz açısından yüksek öneme sahip olan festival, her sene yurt dışından büyük ilgi görüyor. Zarafetin ve asaletin bir arada olduğu Royal Ascot Yarışları, Paris Prix de Diane Longines ve Dubai World Cup Şampiyonası gibi birçok prestijli uluslararası yarışın, Resmi Zaman Tutucusu olan İsviçreli saat markası Longines, geçen yıldan başlayarak Uluslararası Yarış Festivali’nin de Resmi Saati ve Resmi Zaman Tutucusu olarak Türkiye atçılığının uluslararası alanda daha da prestijli hale gelmesine katkı sunuyor.