Sir Alex Ferguson'dan kötü haber
Efsane teknik adam Sir Alex Ferguson'dan kötü haber geldi. Emekli olan İskoç teknik adam hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olduğu ifade edilen 76 yaşındaki Ferguson'un bu gece ameliyat olacağı kaydedildi. Ferguson'un beyin kanaması geçirdiği dile getirildi.
Beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Alex Ferguson'a ilk müdahalelerin olumlu olduğu dile getirildi. Gece saatlerinde operasyona alınacak dünyaca ünlü futbol adamının sağlık durumu ameliyatın ardından belli olacak. Ferguson'un ailesi, durumun gizli tutulmasını istiyor.
26 YILLIK MUHTEŞEM KARİYER
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran efsanevi teknik adam 2013 yılında emekli oldu.
Dünya futbolunda en iyi teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki "Sir" unvanlı Alex Ferguson, "Kırmızı Şeytanlar"daki 26 yıllık menajerlik kariyerine 13'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 38 kupa sığdırmayı başardı.
Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.— Manchester United (@ManUtd) 5 Mayıs 2018
Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ
Brighton ManU'yu yenerek Premier Lig'de kümede kaldı!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle