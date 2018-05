Sir Alex Ferguson'dan kötü haber

Beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Alex Ferguson'a ilk müdahalelerin olumlu olduğu dile getirildi. Gece saatlerinde operasyona alınacak dünyaca ünlü futbol adamının sağlık durumu ameliyatın ardından belli olacak. Ferguson'un ailesi, durumun gizli tutulmasını istiyor.

26 YILLIK MUHTEŞEM KARİYER

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ı 26 yıl çalıştıran efsanevi teknik adam 2013 yılında emekli oldu.

Dünya futbolunda en iyi teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki "Sir" unvanlı Alex Ferguson, "Kırmızı Şeytanlar"daki 26 yıllık menajerlik kariyerine 13'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 38 kupa sığdırmayı başardı.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ