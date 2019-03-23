Sion, Quaresma için Beşiktaş ile masada
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’ya İsviçre’nin Sion Kulübü talip oldu. Sion, devre arasında da Quaresma’ya talip olmuştu fakat transfer gerçekleşmemişti.
Buna rağmen İsviçreliler, Portekizli’den vazgeçmiş değil. Sion’un Türk asıllı hocası Murat Yakın’ın ısrarla istediği Quaresma için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısı çalınacak. Sion’un yetkilileri İstanbul’a gelerek siyah beyazlılarla ön görüşmeler de yaptı.
2020’ye kadar Beşiktaş ile kontratı olan Quaresma, alacakları konusunda anlaşamadığı için devre arasındaki kulüp arayışlarını durdurmuştu. Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş, Quaresma’nın satışına sıcak bakıyor.
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