Sinpaş, THY Avrupa Ligi'ne sponsor oldu!
Sinpaş ile THY Avrupa Ligi organizasyonu 1 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
Four Seasons Otel'de gerçekleştirilen sponsorluğun duyurulduğu toplantıya, Avrupa Ligi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ve Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Seba Gacemer, sporun samimi iş ortamının kendilerini motive ettiğini söyledi.
Sezona güzel bir iş birliğiyle başladıklarını belirten Gacemer, "Sinpaş olarak THY Avrupa Ligi ile güzel bir iş birliğine imza attık. Bu anlaşmayla ilk defa bir gayrimenkul firması THY Avrupa Ligi'ne sponsor oldu. Zeljko Obradovic ile yeni 'Queen Bomonti' projemizin reklam yüzü olarak çalıştık. Anlaşmamız 1 senelik ve devam etme hakkı bizde saklı." diye konuştu.
Gacemer, sponsorluk konusunda uygun ve güzel bir fiyatla anlaştıklarını ama rakamın kendilerinde saklı kalmasını istediklerini sözlerine ekledi.
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