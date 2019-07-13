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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.07.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Sinopspor'da "Maradona" Ercan dönemi! | Transfer haberleri...

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Sinopspor'da "Maradona" Ercan dönemi! | Transfer haberleri...

Uzun yıllar yeşil sahada top koşturduktan sonra 2005 yılında futbolculuktan emekliye ayrılan ve antrenörlüğe başlayan Maradona lakaplı Ercan Kaya, Sinopspor teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Ercan Kaya, kulüp binasında Başkan Ayhan Özhan ve yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde kendisini mor-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Yeni antrenör Kaya, hedefinin Sinopspor’u ilk etap da 1. Amatör Küme şampiyonu yapmak, sonrasında Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) taşımak olduğunu belirtti. Kaya sözleşmesini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, “Sinop’un çocukları ağırlıklı bir takım oluşturup birkaç dışarıdan ekleme ile de güçlü bir Sinopspor’u oluşturmak ana hedefimiz. Benim hocalık yaptığım takımda babamın oğlu da olsa bu formayı hak eden oynar. İyi bir ekip ruhu ile hareketle yola çıkacağız ve sezon sonunda da inşallah BAL'a yeniden kavuşmuş bir Sinopspor olacaktır. Sinopspor’a gönül vermiş herkesin izlerken zevk alacağı bir oyun takımı oluşturacağız. Almış olduğum sorumluluğun bilincindeyim bu inanç ile görev yapmaya çalışacağım. Bana inanıp güvenen Sinopspor yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Yöneticileri, futbolcuları ile uyum içerisinde yeşil sahalarda güzel oyunu ile adından söz ettirecek bir Sinopspor’u izlemeye herkes hazırlıklı olsun” dedi.

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Sinopsporda Maradona Ercan dönemi | Transfer haberleri...

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