Singapur GP'si tarihe geçti! Pilotlar birbirine girdi...

Formula 1'de Singapur Grand Prix'i olaylı başladı... İkinci cepteki Red Bull-TAG Heuer pilotu Max Verstappen ile Ferrari piotu Kimi Kimi Raikkonen'in temasıyla sonrası başayan kazaya Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ile eski şampiyonlardan Fernando Alonso karıştı.
Alonso kazayı en ucuz atlatan pilot olarak mücadeleye devam etti. Vettel ise kaza sonrası ters dönerek, kopan ön kanadıyla akan trafikte bir süre geri geri gitmek zorunda kaldı.
Yağışlı havadaki olaylı başlangıç sonrası yarışa ilk 4 sırada başlayan 3 pilpt yarış dışı kaldı. İlk 4'te yarışa devam eden tek isim Red Bull-TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo oldu. Yaşanan trajik başlangıç sonrasında yarışa 5. cepten başlayan Lewis Hamilton liderliği ele geçirdi.
Çekişmeli geçen sezonda Mercedes adına yarışan ve pilotlar klasmanında Vettel'in üç puan önünde yer alan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 1.40.126 ile beşinci sırada kaldı.
Yarışın başındaki sıralama şu şekildeydi.
1. Sebastian Vettel (Ferrari) - Yarış dışı
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) - Yarış dışı
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) - Devam
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) - Yarış dışı
5. Lewis Hamilton (Mercedes) - Devam (CNN)