Sinan Gümüş'ün kaderi Fatih Terim'e bağlı
Son olarak Galatasaray'ın dün Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında gösterdiği performans nedeniyle taraftarların bir kısmının protesto ettiği bir kısmının ise destek verdiği Sinan Gümüş ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve beklediği kontrat teklifini Galatasaray’dan bir türlü alamayan Sinan Gümüş’ün, birkaç Alman kulübüyle transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.
Bu sezon kadroda bulduğu fırsatları bir türlü değerlendiremeyen 25 yaşındaki futbolcu, anlaşma için sezon sonuna kadar bekleyecek.
Sinan’ın Galatasaray’da kalıp kalmayacağına teknik patron Fatih Terim karar verecek.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor maçının ardından Sinan Gümüş ile ilgili sorulara bu yanıtı vermişti...
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