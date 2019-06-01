Sinan Gümüş'ün Genoa planı suya düştü
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin Genoa ile yolları ayırmasının ardından Sinan Gümüş'ün transferi de suya düştü.
Kontratı sona eren ve birçok kulüple görüşme halinde olan Sinan Gümüş, İtalya’nın Genoa kulübüne imza atmaya hazırlanıyordu. Ancak Galatasaray’dan eski hocası olan Prandelli’nin görevine son verilmesi nedeniyle, Sinan’ın transferi de suya düştü.
25 yaşındaki forvet, şimdi diğer teklifleri değerlendirmeye alacak.
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