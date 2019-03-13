Sinan Gümüş'e kontrat şoku! Fatih Terim...
Yeni kontrat görüşmeleri zam istediği için olumsuz sonuçlanan Sinan Gümüş, Antalyaspor maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Hafta içinde Galatasaray’la yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden olumsuz sonuçla ayrılan ve zam isteyen Sinan Gümüş, Antalyaspor maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı. Fatih hocanın, genç forveti gözden çıkardığı iddia ediliyor.
25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Süper Lig’den birçok kulübün, şimdiden Sinan’la temasa geçtiği belirtiliyor.
Galatasaray Yönetimi ise sezon sonuna kadar Sinan’a yeni bir teklif sunmayı düşünmüyor.
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