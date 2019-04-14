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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 23:36, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş taraftarlardan özür diledi

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Sinan Gümüş taraftarlardan özür diledi

Sarı-kırmızılı taraftarlara söylediği söz sonrasında büyük tepki çeken Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından özür diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı yolcu ederken, Sinan Gümüş'ün taraftarlara yönelik olarak söylediği, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" sözleri büyük tepki çekti.

Sinan Gümüş, derbi sonrasında yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.

Sinan, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş taraftarlardan özür diledi

Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu...

"Burada puan bırakmak beni çok üzdü"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi sonrası, "Bizim için hem 'puan' hem de psikolojik olarak çok önemli 2 puan kaybettik. Bu beni çok üzdü. Ama 6 maçımız varsa 18 puan var demektir. Hiçbir şey kaybedilmiş değil" dedi. Hakem Ali Palabıyık’ın yönetimini de eleştiren Terim, "Hakemlerle ilgili görüşümüz olduğu zaman ceza yiyoruz. Bu iş korkakların işi değil" yorumunu yaptı.
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