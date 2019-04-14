Sinan Gümüş taraftarlardan özür diledi
Sarı-kırmızılı taraftarlara söylediği söz sonrasında büyük tepki çeken Sinan Gümüş, sosyal medya hesabından özür diledi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı yolcu ederken, Sinan Gümüş'ün taraftarlara yönelik olarak söylediği, "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" sözleri büyük tepki çekti.
Sinan Gümüş, derbi sonrasında yaptığı paylaşımla taraftarlardan özür diledi.
Sinan, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.
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