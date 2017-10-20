Sinan Gümüş o takıma söz verdi! Anadoluya gidiyor...

Başkan Adil Gevrek, Galatasaray'da şan bulamayan Sinan Gümüş için düğmeye bastı. Genç futbolcunun menajerleri ile görüşen Gevrek'in devre arası için söz aldığı belirtildi.



Çevresi ve yakınlarıyla sohbet eden 23 yaşındaki futbolcu, yeni bir sayfa açacağını söyleyerek, "Ben ayrılmak istedim, ama bu, takımdan kaçmak ve veda etmek için değildi" dedi. Sarı Siyahlıların kiralama yolu ile devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü Sinan Gümüş, önceliğinin Avrupa olduğunu ifade ederek "Başkan Malatyaspor olmak üzere menajerlerim bir çok takım ile görüşüyor. Galatasaray'dan ayrılmayı aklıma bile getiremiyorum ancak oynayabileceğim bir takıma kiralık olarak gitmek istiyorum. İyice piştikten sonra yine yuvama döneceğim" ifadelerini kullandı.(amkspor)