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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
16.04.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş kadro dışı kalıyor!

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Sinan Gümüş kadro dışı kalıyor!

Sinan Gümüş'ün taraftar için yaptığı 'Hepsi Suriyeli' yorumu büyük tepki topladı. Gümüş'ün "Yanlış anlaşıldım, özür dilerim" açıklamasına karşın Galatasaray yönetimi oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Florya'ya takımı derbisiye uğurlamak için gelen taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" yorumu yapan Sinan Gümüş'ü yönetim, kadro dışı bırakacak.

Diagne'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, "Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim" dedi. G.Saray antenörü Hasan Şaş "Taraftarın içi rahat olsun. Gerekeni yapacağız" mesajı yolladı.

Yönetim oyuncuyu kadro dışı bırakacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyla hiçbir görüşme yapılmayacak.

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Sinan Gümüş kadro dışı kalıyor

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