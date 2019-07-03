Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sinan Gümüş, İtalya’ya gitti
Transferde son dakika... Çizme basını, Sinan Gümüş'ün Genoa ile anlaştığını duyurdu.
Galatasaray’daki sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş’ün yeni adresi Genoa oldu... İtalyan basını, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, Serie A ekibi ile her konuda anlaşmaya vardığını duyurdu.
İşte Sinan Gümüş'ün yeni takımı Genoa;
2014’te geldiği G.Saray’da 116 maça çıkan Sinan, 33 gol atmıştı. G.Saray’ın geçen sezon ortasında 1 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen Sinan’ın, İtalyan ekibi ile 750 bin Euro’ya anlaştığı ifade edildi.
RECEP, WESTERLO’DA
G.Saray’ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Recep Gül de satın alma ve geri alma opsiyonu ile Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı.
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