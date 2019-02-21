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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

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Sinan Gümüş, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!

Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.

25 yaşındaki oyuncunun Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler.

Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.

Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi. Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.

4 GOL ATTI, 2 ASİSTİ VAR

Sinan Gümüş bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Genç futbolcu Alanya ve Göztepe'ye 1'er, Ankaragücü'ne ise 2 gol attı. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er asisti bulunuyor.

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