Sinan Gümüş: Fatih hoca yüzünden...
Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Galatasaray'ın forvet oyuncusu Sinan Gümüş maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sinan Gümüş'ün açıklamalarından derlenenler şöyle:
"İnanılmaz mutluyum. 3.5 senedir Galatasaray’dayım ama en belki de en anlamlı golümü attım. Bütün stat yıkıldı. O anı anlatsam tüylerim diken diken olur. Tam anlatamıyorum."
Fenerbahçe deplasmanı hakkında da açıklama yapan Gümüş, "Zor bir deplasman maçı olacak. Kolay olmayacak. 3-5 bin taraftarımız olacak. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum, liderliğimiz devam edecek. " ifadelerini kullandı.
"Nagatomo ile geldiğinden bu yana iyi anlaşıyoruz"
NAGATOMO İLE İYİ ANLAŞIYORUZ
"Bana Fatih hoca inandığı için ona teşekkür ederim. Girmeden önce bana güvendiğini söyledi. Bu oyunu değiştirebileceğimi söyledi. Asist ve golle güvenini boşa çıkarmadım. Nagatomo ile geldiğinden bu yana iyi anlaşıyoruz. Onun asistiyle gol attım, Japon sevinci yaptık. Umarım böyle devam eder."
NTV Spor'a da açıklama yapan Gümüş, "Biz lider olarak Kadıköy'e gideceğiz oradan da lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman zor, Kadıköy'de zor. Ancak özgüvenimiz yerinde. Orada da kazanırsak daha bizi hiçbir şey durduramaz." dedi.
Biz Galatasaray'ız. 2015 sezonunda da her maçı kazanabileceğimizi göstermiştik. Rakiplerimiz de kazanmaya çalışacaktır.
Annem benim için çok önemli bir insan. Almanya'da yaşıyor. Sık sık buraya gelmeye çalışıyor. O da buraya geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Allah onu benden esirgemesin. Her golümü onun için atıyorum. Nagatomo benle Japon gol sevinci yapmak istiyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu sevinci yaşarız. (Ajansspor)
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