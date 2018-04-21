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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Sinan Gümüş: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz
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Futbol
21.04.2018 - 23:33, Son Güncelleme:

Sinan Gümüş: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

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Sinan Gümüş: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Sinan Gümüş, maç öncesinde Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisini yanına çağırarak motive ettiğini dile getirdi. Gümüş, “Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay” dedi.

Çarşamba günü kupa maçında kaybettikleri Akhisar Belediyespor maçıyla ilgili konuşan Sinan Gümüş, önlerindeki Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini söyledi. Gümüş, “Biliyorsunuz maalesef kupadan elendik. Futbol öyle bir şey ki, bir anda üzülüyorsun. Tabii ki hepimizin final beklentisi vardı. Ama futbol sana yeni bir şans tanıyor. 3 gün sonra burada en iyi futbolu sergilemek istedik. Başardığımız için çok mutluyuz. 3 puanla buradan ayrılıyoruz. Son dakikalarda yine gol bulduk. O yüzden bu galibiyet daha güzel bir olay. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu maç için en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da kazanmak istiyoruz” dedi.

“Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay”

Maçlarda çok kritik goller attığıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu Gümüş, “Takımda her oyuncu önemli. Çünkü, sonuçta her oyuncu 90 dakika mücadele ediyor. Ben golümü attım ama arkadaşımın bana yolu açması sayesinde oldu. Gol atmak, takıma 3 puan kazandırmak benim için güzel bir olay. Ama buradan hocama seslenmek istiyorum. Maç öncesi beni yanına çağırdı. Beni yine motive etti. Bana ‘Sinan sana güveniyorum. Yine bugün maçı belirleyebilirsin' dedi. O yüzden onu mahçup etmediğim için çok mutluyum” şeklinde cevap verdi.

“Fatih Terim oyuncusuna çok değer veren bir hoca”

Fatih Terim’in çok iyi kalpli bir teknik direktör olduğunu ifade eden Sinan Gümüş, “Oyuncusuna çok değer veren bir hoca. O yüzden her oyuncu onun için savaşmak istiyor. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon oluruz” şeklinde konuştu.

YASİN ÖZTEKİN: KUPAYI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da maç sonunda açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, “Başakşehir’i nasıl yendiysek, Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz” dedi.

“3 puanı aldığımız için çok mutluyuz”

Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu ifade eden Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Alanyaspor evinde iyi oynayan bir takım ama biz buraya 3 puan için geldik. Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0’da öne başladık. Sonradan bazı konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız içinde çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

“Başakşehir’i yendiğimiz gibi Beşiktaş’ı da yenmek istiyoruz”

Haftaya Beşiktaş ile zor maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, “Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir’i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz” diye konuştu.

“4 senede 5 tane kupa kazandım”

Kupa maçında beklemedikleri bir yenilgi aldıklarıyla ilgili soruya Yasin Öztekin, şu cevabı verdi:

“Akhisar Belediyespor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sonuçta biz kupalara alıştık. 4 senede 5 tane kupa kazandım. O yüzden 6. kupayı da almak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldük, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama olmadı. Bazen olmuyor ama sonuçta bir şampiyonluk daha var. İnşallah o kupayı alıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz.”

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